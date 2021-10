Ator Alec Baldwin mata diretora após disparo acidental em gravação de filme

O ator matou acidentalmente a diretora de fotografia do filme "Rust"

© Lusa

O ator norte-americano Alec Baldwin matou acidentalmente a diretora de fotografia do filme que estava rodando, ao disparar uma arma cenográfica que não devia estar carregada, afirmou hoje a polícia local.





A vítima mortal foi identificada como Halyna Hutchins, de 42 anos, tendo os disparos ferido também o diretor do filme, Joel Souza, de 48, que deu entrada na unidade de cuidados intensivos do centro médico Christus St. Vincent, nos arredores de Santa Fé, no estado do Novo México, sudoeste dos Estados Unidos.





As vítimas foram atingidas quando "Alec Baldwin disparou uma arma de fogo utilizada para as filmagens" de 'Rust', tendo sido já iniciada uma investigação, de acordo com um comunicado do gabinete do xerife de Santa Fé.





O acidente ocorreu durante a tarde (hora local) de quinta-feira (21), no rancho de Bonanza Creek, onde decorriam as filmagens de várias cenas do 'western', do qual Baldwin era produtor e protagonista.





De acordo com os investigadores, que se deslocaram ao local, o incidente parece ter sido causado pela utilização, como adereço, de uma arma de fogo, disparada durante uma cena do filme.





"Os investigadores estão investigando que tipo de bala foi disparada e como", acrescentou o comunicado, sem referir quantos tiros foram disparados.





Escrito e realizado por Joel Souza, 'Rust' conta a história de um marginal, Harland Rust, interpretado por Alec Baldwin, que vem em auxílio do neto, de 13 anos, condenado a ser enforcado por homicídio.





NAOM