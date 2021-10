Atendendo o deputado Barbosinha, Governo dá mais um passo para recuperação do quadrilátero central do Dourados

O Governo do Estado tornou público o edital de licitação para mais uma etapa de obras de recuperação do quadrilátero central de Dourados. Conforme a publicação, do Diário Oficial de 14 de outubro, as obras de infraestrutura vão contemplar os trechos das Ruas Ponta Porã, Avenida Weimar Gonçalves Torres, Afonso Pena e Balbina de Mattos, entre as Ruas Joaquim Teixeira Alves, Cuiabá, José Côrrea de Almeida e Eulália Pires, do Setor 04.





A obra de revitalização do quadrilátero central de Dourados foi dividida em setores e todos compreendem a restauração funcional do pavimento, drenagem de águas pluviais, sinalização viária, calçamento e acessibilidade das vias. Para cada setor foram realizados quatro processos licitatórios. São melhorias em oito ruas e quase 60 transversais, somando um investimento de mais de R$ 23 milhões.





“O Governo do Estado tem trabalhado em conjunto com os anseios de toda a bancada estadual de Dourados trazendo obras que estão transformando o perfil da nossa cidade. Agradeço ao governador por sempre nos atender e olhar atentamente a cada pedido que temos feito por Dourados. Filho dessa cidade que me acolheu, vou sempre trabalhar, incansavelmente, para trazer investimentos, obras e ações direcionadas, especialmente, para melhorar a vida de cada morador da minha cidade”, ponderou Barbosinha que teve mais um de seus pedidos atendidos com a abertura da licitação desta etapa do quadrilátero central.





Recuperação do quadrilátero





O Setor 1 da recuperação do quadrilátero foi delimitado abrangendo as seguintes ruas: Aquidauana, Hilda Bergo Duarte, Avenida Weimar Gonçalves Torres e Rua Ponta Porã. O valor da obra é de R$ 5.564.723,71. Já para o setor 2 a obra foi contratada pelo valor de R$ 4.634.248,66, abrangendo as ruas Barão do Rio Branco, Brasil, Joaquim Teixeira Alves e a avenida Weimar Gonçalves Torres.





No setor 3 são revitalizados os trechos da rua Hilda Bergo Duarte e Firmino Vieira de Matos, entre a avenida Weimar Gonçalves Torres e a rua Ponta Porã, com investimentos de R$ 6.602.866,13. No setor 5, a ser licitado no dia 17 de novembro, conforme o edital da Agesul, estão contempladas as ruas Ponta Porã, Floriano Peixoto e a Avenida Weimar Gonçalves Torres e Balbina de Matos, com as ruas Joaquim Teixeira Alves, Cuiabá, Eulália Pires e Quintino Bocaíuva, totalizando investimentos de R$ 7.140.163,54.





Mais Investimentos para Dourados





O Governo do Estado já investiu R$ 22 milhões na modernização das principais avenidas de Dourados. Foram R$ 10 milhões para recapear oito quilômetros da Avenida Hayel Bon Faker; outros R$ 7, 3 milhões para restauração da Weimar Gonçalves Torres; mais R$ 11 milhões de investimentos na revitalização da Marcelino Pires; e R$ 3 milhões para a Rua Joaquim Teixeira Alves.





“Dourados se transformou em um verdadeiro canteiro de obras e os investimentos que, com nossa parceria, tem vindo para Dourados vão alavancar ainda mais o desenvolvimento da cidade. Com essa ação municipalista, conduzida pelo governador Reinaldo Azambuja e o secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, ganha Dourados, ganham os douradenses”, finalizou Barbosinha.