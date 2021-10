Atendendo anseio da população o deputado Barbosinha reforça pedido de asfalto no bairro Altos do Indaiá, em Dourados

deputado Barbosinha

O deputado Barbosinha recebeu inúmeros pedidos dos moradores de Dourados solicitando asfalto para ruas de diferentes bairros no município. Diante disto, e de ainda não ter tido uma resposta positiva do seu pleito, o parlamentar voltou a cobrar a pavimentação asfáltica e obras de drenagem nas ruas do bairro Altos do Indaiá.





De acordo com o deputado, a comunidade tem sofrido muito com a falta de infraestrutura no local. “Asfalto é um bem essencial para as pessoas e nas ruas deste bairro, nos dias de sol a poeira toma conta e nos dias de chuva as ruas do bairro são tomadas por pontos de atoleiro. Este cenário tem dificultado a locomoção das pessoas que ali residem”, Barbosinha.





Na avaliação do parlamentar a realização de obras de pavimentação asfáltica e de drenagem trará melhor qualidade de vida para os moradores do bairro e valorização dos imóveis. “Essa é uma medida considerada de grande relevância para a população douradense, razão pela qual, considerando a importância deste pedido, conto com apoio dos Parlamentares que compõem esta Casa de Leis para a aprovação da presente proposição e conto com a sensibilidade do Governo do Estado e da prefeitura Municipal para a realização de obras nessas ruas, bem como de tantas outras que Dourados e os douradenses precisam”, defendeu o deputado.





O parlamentar reiterou a indicação n° 2441, do dia 30 de Junho de 2020, que já solicitava a pavimentação das ruas abaixo:





- Rua Mario Feitosa Rodrigues trecho entre a Rua Ivo Alves Rocha até a Rua Eikishi - 600 metros,





- Rua Eisei Fujinaka trecho entre a Rua Ivo Alves da Rocha até a Rua Francisco Martins Viegas - 500 metros;





- Rua Bernadina Valeria Bittencourt trecho entre a Rua Mário Feitosa Rodrigues até a Rua Joaquim Luiz Azambuja - 750 metros;





- Rua Izauro Alves do Amaral trecho entre a Rua Joaquim Luiz Azambuja até a Rua Eisei Fuginaka - 550 metros;





- Rua Manoel João Ferreira trecho entre a Rua Joaquim Luiz Azambuja até a Mário Feitosa Rodrigues- 590 metros;





- Rua Sidinez Pereira de Almeida trecho entre Rua Ivo Alves Rocha até a Rua Manoel João Ferreira - 280 metros;





- Rua Thealmo João Ioris trecho entre a Rua Ivo Alves da Rocha Até a Rua Manoel João Ferreira - 200 metro;





- Rua Maria Cristina Marques trecho entre a Rua Joaquim Luiz Azambuja até a Avenida José Roberto Teixeira - 190 metros;





- Rua Cassiano Raimundo Ojeda trecho entre a Rua Francisco Martins Viegas até a Rua Izauro Alves do Amaral - 300 metros;





- Rua Joaquim Luiz Azambuja trecho entre a Rua Ivo Alves da Rocha até a Avenida Indaiá - 1100 metros.





O pedido do deputado Barbosinha foi encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja, com cópia para o secretário Eduardo Riedel (Infraestrutura) e ao prefeito de Dourados, Alan Guedes.





Por: Luciana Bomfim