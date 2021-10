“Até quarta volta ao normal", diz Marquinhos sobre falta de energia na Capital

De acordo com prefeito, os problemas são pontuais em algumas quadras específicas da cidade

Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), durante coletiva de imprensa ©Henrique Kawaminami

A falta de energia elétrica que ainda atinge algumas localidades da Capital, após tempestade ocorrida durante a tarde desta sexta-feira (15), está com prazo definido para solução final. De acordo com o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), até a próxima quarta-feira (20), todos os problemas de falta de energia serão resolvidos.





O prazo foi estabelecido após reunião realizada na manhã desta segunda-feira (18), entre o Executivo e o presidente da Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia na Capital, Marcelo Vinhaes.





Segundo o prefeito, cerca 90% dos transtornos causados pela tempestade na Capital foram solucionados, restando cerca mil residências sem o fornecimento de energia. "São algumas quadras de alguns bairros que estão sem energia, mas até quarta, volta ao normal", afirmou Marquinhos.





De acordo com a Energisa, por hora, a empresa tem executado 15 vezes mais ordens de serviço do que o habitual e em todo o Mato Grosso do Sul, cerca 82% dos clientes afetados pela falta de energia ocasionada pelo temporal, já tiveram a situação normalizada. Na Capital, as ocorrências, segundo a empresa não estão concentradas em bairros e são pontuais nas localidades.





Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Jhefferson Gamarra e Adriel Mattos