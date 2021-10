AQUIDAUANA| Bandidos invadem agência da Caixa Econômica e perfuram cofre para levar dinheiro

O crime aconteceu durante o fim de semana, mas só foi descoberto nesta segunda-feira





Equipes da Polícia Federal na agência furtada na tarde desta segunda-feira. (Foto: João Éric/O Pantaneiro)





Agência da Caixa Econômica Federal de Aquidauana – cidade a 135 quilômetros de Campo Grande – foi alvo de bandidos no fim de semana. O crime, no entanto, só foi descoberto nesta segunda-feira (4). Segundo informações preliminares, os autores estouraram uma janela para entrar e perfuraram o cofre para ter acesso ao dinheiro.





Conforme o site O Pantaneiro, a principal suspeita é que os assaltantes tenham entrado pelos fundos da agência, justamente no local em que não há monitoramento de câmeras de segurança. Sem acionar nenhum alarme, eles conseguiram estourar uma janela de vidro e entrar no banco.





Para ter acesso ao dinheiro guardado no cofre, desligaram o sistema de alarme e perfuraram a lateral da estrutura de metal. Não há, até o momento, informações sobre o valor levado pelos bandidos.





O crime é apurado pela Polícia Federal, que na tarde de ontem, realizou perícia com participação de papiloscopista na agência e também recolheu as imagens da segurança registradas dentro do banco. A expectativa é que as gravações ajudem a identificar os envolvidos no furto. "A Polícia Federal está apurando a materialidade e autoria do furto qualificado", diz em nota. -