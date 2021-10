Após receber alta, garota de programa esfaqueada por pastor presta depoimento e identifica autor

Polícia segue realizando diligências para encontrar o autor

Após receber alta médica nesta terça-feira, a garota de programa, de 30 anos, esfaqueada por um pastor em um hotel de Campo Grande prestou depoimento à polícia e identificou o autor com imagens encontradas nas redes sociais, além de realizar um relato minucioso da aparência dele.





De acordo com a delegada da Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher), Maíra Machado, a vítima concedeu seu relato de forma minuciosa, concedendo as características físicas do autor e o identificando através de vídeos no YouTube. Informações indicam que o autor já apresentou programas de televisão.





Com isso, foram realizadas diligências nesta quinta-feira (14) em busca do autor, que ainda não foi encontrado. A delegada Machado explica que outras duas testemunhas também foram ouvidas e novas diligências foram solicitadas.





Entenda o caso





O crime ocorreu na última segunda-feira (11), em um motel localizado no Jardim Tijuca, em Campo Grande. Familiares da vítima relataram ao Jornal Midiamax que a jovem foi convidada para se encontrar com o homem no motel.





A vítima teria dito que, ao chegar ao local, o pastor já estaria no motel, fazendo consumo de drogas. Na saída, quando ela estava no banheiro se trocando, ele teria se aproximado dela, atacando-a.





Na ocorrência é relatado que, primeiramente, o autor acertou a vítima com um golpe no pescoço, tentando degolá-la. Depois, deu uma facada na costela dela. Nesse momento, a mulher teria reagido e segurado a faca com a mão, desarmando o pastor.





Já no chão do quarto, ela passou a ser agredida com socos e chutes, oportunidade em que o homem, então, tentou estrangulá-la, dizendo que ela iria morrer ali, mas ela novamente conseguiu se defender.





O relato dos familiares também traz que, nesse momento, enquanto o autor tentava sufocá-la, a vítima teria conseguido pegar a faca e ferir o agressor, fazendo com que o mesmo desistisse da ação. Por fim, a mulher teria gritado por socorro.





Quando os funcionários do motel chegaram ao quarto, o autor fugiu do local, levando carteira com documentos da vítima, bem como R$ 156 em espécie. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Leblon. De lá, foi encaminhada para a Santa Casa.





A Polícia Civil foi acionada e realizou perícia no motel em busca de informações que possam auxiliar no esclarecimento dos fatos. O autor fugiu e até o momento não há registro da prisão. A família ainda explicou ao Midiamax que, com base nos registros de conversas no WhatsApp e Instagram da vítima, o autor seria um líder religioso de Goiás.