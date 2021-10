Após pedido da deputada Mara Caseiro, governador confirma asfalto da Estrada da Balsinha para o início de 2022

O governador Reinaldo Azambuja confirmou na manhã desta quarta-feira (20), o início da obra de asfalto da Estrada da Balsinha, hoje denominada Rodovia Deputado Estadual Onevan de Matos. Reivindicação antiga da população de Naviraí e região, o asfalto é uma conquista da deputada estadual Mara Caseiro, juntamente com a prefeita de Naviraí, Rhaiza Matos, dos vereadores, e de empresários da Copasul (Cooperativa Agrícola Sul-mato-grossense) e da Usina Rio Amambai Agroenergia.





“Com muita felicidade recebemos a notícia hoje, do governador Reinaldo Azambuja, do secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel e do chefe da Casa Civil, Sérgio de Paula, que a obra de pavimentação asfáltica da MS-290 iniciará no primeiro trimestre de 2022. Essa é uma grande conquista para todos os moradores da região e um sonho antigo do saudoso e querido deputado estadual Onevan de Matos”, afirmou a deputada.





Contente com a realização que é demanda antiga da população do município, bem como do seu saudoso pai, deputado estadual Onevan de Matos, a prefeita Rhaiza agradeceu à parceria de todos e ao trabalho compromissado do governo estadual. “Esta é a melhor notícia do ano para nós de Naviraí. Era um dos maiores sonhos de meu pai (Onevan de Matos in memorian) e de todos produtores da região da Balsinha. E este sonho de asfaltar a Estrada da Balsinha começa a se tornar realidade.”, disse ela.





Representando os vereadores de Naviraí, o presidente da Câmara Municipal, vereador Éderson Dutra (Neninha), destacou a importância da obra de asfalto e do trabalho em conjunto com a deputada Mara Caseiro, a prefeita Rhaiza, e membros da sociedade civil. “A Mara como deputada da região, entrou em contato com o governador e ele deu sua palavra, confirmando o início da obra de pavimentação asfáltica para o começo do ano que vem”, afirmou.





Segundo o governador afirmou na reunião, no momento, a equipe técnica trabalha na atualização das planilhas orçamentárias. “De acordo com os levantamentos de custos, será necessário um investimento estimado em R$ 60 milhões na pavimentação dos 31 quilômetros e construção de duas pontes de concreto. Mas, como a reivindicação representa um grande anseio coletivo, vamos atender e lançar a obra no primeiro trimestre de 2022”, disse ele.





Também participaram da reunião hoje, o gerente municipal de Obras, Jorge Luis de Lúcia, a gerente Geral Executiva, Maria Paula Alípio, o empresário da Copasul, Gervásio Kamitani, o empresário Nelson Antonini, o presidente da Associação Comercial, Jose Antônio Cordeiro, o diretor da Usina Amambai Agroenergia, Luis Carnieli, e o ex-prefeito José Izauri.









ASSECOM