Após indicação do deputado Neno Razuk, Governo do Estado divulga edital de concurso para perito forense no MS

Com mais uma pedido atendido, dessa vez destinado a Segurança Pública do MS, o deputado Neno Razuk (PTB) agradeceu ao Governo do Estado e ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, a divulgação da abertura do edital do concurso da Polícia Civil do MS, onde parte das vagas é destinada aos peritos forenses para Perícia do MS.





“São 236 vagas e parte delas destinadas a Perícia do MS, que está em defasagem e trabalha de maneira sobrecarregada para solucionar os crimes. Agradeço ao governador Reinaldo Azambuja e também ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pela abertura desse concurso que também recrutará agentes da Polícia Científica e Delegados”, destacou o parlamentar.





O Governo do Estado divulgou na terça-feira (26), a abertura do edital do concurso que oferece 236 vagas a agentes de Polícia Científica, perito papiloscopista, perito oficial forense (criminal), perito oficial forense (médico-legista) e delegados. Ao todo, 128 vagas serão destinadas a Perícia do MS e após todo processo, conseguirá ampliar o quadro de servidores nas delegacias dos 79 municípios do Estado.





Relembre





Em abril deste ano, o parlamentar protocolou uma indicação solicitando ao Governo do Estado e à Sejusp celeridade na abertura do edital, onde destacou a falta de efetivo da Perícia Técnica do MS, que trabalhava em defasagem profissional e sobrecarregados.





A solicitação atendeu um pedido feito pelo Sindicato dos Peritos Oficiais Forenses.





Atualmente o quadro conta com 111 peritos forenses em atendimento nos 79 municípios do Estado, um número considerado reduzido e os profissionais solicitam que seja ampliado, já que segundo Sebastião, muitas vezes, para atender a demanda “os trabalhadores precisam se desdobrar, e lembramos também que o último concurso público voltado à categoria foi realizado em 2013”, apontou o profissional.





