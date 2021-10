Ao descobrir traição, homem atropela e mata amante da esposa com golpes de faca

Assassino desferiu vários golpes de faca no pescoço da vítima e fugiu em um carro

Admir Acosta, de 54 anos, foi atropelado e morto com golpes de faca no pescoço na noite desta terça-feira (12), em Corumbá, a 419 quilômetros de Campo Grande. O principal suspeito do crime é marido da amante de Admir, que agiu após descobrir a traição. Ele fugiu em um carro.





De acordo com as informações do registro policial, a esposa de Admir contou que estava limpando a residência, quando o marido foi jogar entulho em um terreno baldio, entre as ruas Rio Grande do Norte e Alexandre de Castro, por volta de 19h50.





A esposa presenciou o crime, pois o marido foi andando ao terreno, que fica na mesma rua onde mora. A mulher relatou que viu o momento em que João Vitor Rodrigues passou com um carro e atropelou a vítima. Admir caiu no chão, então João Vitor desceu e desferiu vários golpes de faca no pescoço dele.





A vítima não resistiu e morreu no local. Aos policiais militares que atenderam e registraram a ocorrência, a esposa de Admir revelou que marido mantinha uma relação extraconjugal com a companheira de João Vitor. O autor é procurado pela polícia.





