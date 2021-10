ALEMS| Projeto que homenageia Ary Rigo e outras oito propostas devem ser votados neste quinta-feira (7)

Plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul durante sessão ordinária, realizada de forma semipresencial

Os deputados devem votar, na manhã desta quarta-feira (7), nove projetos durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Entre as propostas, está a que homenageia o ex-deputado Ary Rigo, dando seu nome ao estúdio da TV ALEMS. A sessão tem início às 9h e pode ser acompanhada ao vivo pelos canais oficiais da Casa de Leis.





Aprovado ontem pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), o Projeto de Resolução 51/2021 denomina “Deputado Ary Rigo” o estúdio de gravação da ALEMS. Ary Rigo, falecido na última sexta-feira (1º), presidiu a Casa de Leis de 2001 a 2003, durante a sexta legislatura. A proposta, de autoria do deputado Zé Teixeira (DEM), 1º secretário da ALEMS, é assinada pelos demais parlamentares. A matéria está pautada para ser votada em discussão única.





Além dessa, outras três propostas devem ser votadas em discussão única. Duas são os Projetos de Resolução 44/2021 e 45/2021, de autorias respectivas dos deputados Marçal Filho (PSDB) e Herculano Borges (Solidariedade) e que concedem, na ordem, Comenda do Mérito Legislativo e Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense. A terceira proposição é o Projeto de Lei 269/2021, do deputado João Henrique (PL), que declara a utilidade pública da sociedade de proteção animal Abrigo dos Bichos, sediada em Campo Grande.





Também deve ser votada, na sessão de hoje, a redação final do Projeto de Lei 131/2021, que proíbe as instituições financeiras de ofertar e celebrar contrato de empréstimo de qualquer natureza, com aposentados e pensionistas, por ligação telefônica. De autoria do deputado Evander Vendramini (PP), a proposta foi aprovada em segunda discussão na sessão de terça-feira (5).





Outras duas matérias devem analisadas em redação final na sessão de hoje. Uma delas é o Projeto de Lei 180/2021, do deputado Renato Câmara (MDB), que reconhece a prática da atividade de ecoturismo como essencial à população de Mato Grosso do Sul, enquanto durar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. A segunda é o Projeto de Lei 254/2021, de autoria do deputado Jamilson Name (sem partido), que denomina Dr. Manoel Alves o prédio da Polícia Civil de Rio Negro.





Também referente à homenagem, o Projeto 258/2021 está pautado para ser votado em primeira discussão. A proposta, de autoria do deputado Marcio Fernandes (MDB), institui o Dia Estadual do Repórter Fotográfico – Valdenir Rezende. Respeitado e admirado em sua profissão, Valdenir faleceu aos 55 anos no dia 28 de fevereiro em decorrência da Covid-19.





Ainda em primeira discussão, deve ser votado o Projeto de Lei 270/2021, de autoria do deputado Marçal Filho, que institui o “Setembro Verde” como mês dedicado à conscientização sobre a importância da doação de órgãos.





Serviço





Youtube, Facebook, As sessões plenárias da ALEMS são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, com transmissão ao vivo pelo Canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS Rádio ALEMS e aplicativo Assembleia MS ( Android iOS ).





Por: Osvaldo Júnior