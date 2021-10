ALEMS| Pautada votação de seis propostas para a sessão ordinária desta quinta-feira (21)

De autoria do deputado Marçal Filho (PSDB) – o Projeto de Lei 167/2021 altera e acrescenta dispositivos à Lei 4.609, de 18 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a Política de Amparo e Assistência à Mulher Vítima de Violência no Estado de Mato Grosso do Sul. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Doméstica e Familiar e a Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos emitiram pareceres favoráveis ao projeto.