Agiota é preso durante investigação de assassinato de mulher de policial em Campo Grande

Ele seria suspeito de ter implicação na morte de Márcia Lugo

Durante as investigações sobre o assassinato de Márcia Catarina Lugo Ortiz de 57 anos, encontrada morta embaixo de uma ponte na BR-262, policiais da 6ª Delegacia de Polícia Civil prenderam um homem de 28 anos, conhecido como ‘China’.





Ele estava sendo investigado, já que teria implicações na morte de Márcia. A prisão do suspeito aconteceu por volta das 15 horas da última sexta-feira (15), no bairro Jardim Tijuca, quando entrava em uma loja de roupas de seu primo.





‘China’ estava armado com um revólver calibre. 38. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para uma cela do Garras, já que durante o temporal que teve na cidade a 6º DP ficou sem energia. O suspeito prestou depoimento alegando que usava a arma para a sua defesa pessoal, já que emprestava dinheiro a juros - agiotagem.





Ele ainda revelou que comprou a arma há 1 ano, em uma loja no Paraguai pagando o valor de R$ 2.800. Não há informações qual seria a possível participação de 'China' no assassinato de Márcia. Ele passa por audiência de custódia nesta segunda-feira (18).





Esposa de policial aposentado





Márcia era esposa de um investigador Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, aposentado em 2007 e desapareceu na noite de quinta-feira (7) ao entrar em um carro SUV.





O policial, que esteve no local acompanhado de outro membro da família, fez o reconhecimento. Ele não quis conversar com a imprensa, mas acompanhou as equipes da Polícia Civil e do Batalhão de Choque até a delegacia, para os procedimentos de praxe.





A vítima estava vestida, com roupas e joias — pulseiras, relógio e aliança. Conforme informações apuradas, ela tinha apenas uma entrada de tiro na testa. Ela foi possivelmente morta em outro local e o corpo foi jogado no banco de areia embaixo do córrego.





Um boletim de ocorrência, registrado na tarde desta sexta-feira, indica o desaparecimento de Márcia na noite desta quinta-feira (7), por volta das 19h, na Vila Carvalho. Conforme relato, ela teria saído da casa da mãe e uma testemunha a viu sendo seguida por um carro utilitário SUV. Ao virar a esquina, a mulher entrou no carro e, desde então, não foi mais vista.