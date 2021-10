Acidente entre Jeep e viatura da Polícia Rodoviária mata motorista na BR-163

Detalhes do acidente ainda não foram divulgados, mas colisão aconteceu entre Rio Verde e São Gabriel do Oeste

Veículos completamente destruídos após a colisão ©Sidney Assis

Acidente entre dois veículos neste domingo (10) matou um homem e deixou policial rodoviário federal ferido. A colisão aconteceu em uma curva na rodovia federal BR-163, entre as cidades de Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste, municípios que ficam a cerca de 207 e 140 quilômetros de Campo Grande.





O motorista de um Jeep Cherokee, com placas de Santa Catarina, seguia com direção à Rio Verde, mas não resistiu morreu. Já o outro condutor, que dirigia uma viatura da PRF (Polícia Rodoviária Federal), teve ferimentos graves em uma das perna, mas foi resgatado com vida.





A viatura ficou completamente carbonizada. Um outro policial estava no banco de passageiro, mas saiu com escoriações e se recusou a falar com a reportagem.





A colisão aconteceu próximo ao quilômetro 670. Chove muito no local e a PRF investiga as causas do acidente.

Motorista do veículo na foto, um Jeep Cheeroke, morreu depois do acidente ©Sidney Assis









Viatura da PRF ficou carbonizada depois do acidente ©Sidney Assis









Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por Guilherme Correia e Sidney Assis, de Coxim