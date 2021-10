“10º Encontro de RH da Cassems” reúne gestores de Recursos Humanos para falar sobre os impactos da Covid-19 no plano de saúde

Com gestores da capital e interior, encontro promove diálogo sobre como a Cassems enfrentou a pandemia de Covid-19

Nesta segunda-feira (25), ocorreu o “10º Encontro de RH da Cassems”, com o tema: Cassems e os Impactos da Pandemia. O evento, que foi realizado em modalidade presencial e parte virtual, acontece anualmente com o objetivo de estreitar laços e o relacionamento entre a Cassems, as secretarias e os órgãos conveniados. Nesta edição, o encontro realizou palestras e debates sobre o enfrentamento à crise pandêmica pela qual o país passou nos últimos 18 meses.





A abertura do evento foi feita pelo presidente da Cassems, Ricardo Ayache, que trouxe um parâmetro de como o plano de saúde fez o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e quais as consequências trazidas para a Caixa dos Servidores. “Esse encontro já tem 10 anos e agora fizemos um balanço de tudo o que enfrentamos na pandemia, as sequelas para os nossos beneficiários e as finanças do plano de saúde. Conseguimos traçar os planos para que esses desafios fossem superados e, agora, traçamos os projetos futuros. A gestão compartilhada e com transparência traz possibilidades do nosso crescimento e desenvolvimento”.





O trabalho feito pela Cassems para levar tratamento de qualidade aos beneficiários no período pandêmico é motivo de muito orgulho para os servidores do estado. A diretora de Assistência à Saúde, Maria Auxiliadora Budib, apresentou algumas das ações do plano de saúde para os gestores. “É importante, além da nossa comunicação em rede, que os gestores de Recursos Humanos se sintam representados, entendam as políticas da empresa e qual será o planejamento dos próximos passos”.





O encontro de gestores de Recursos Humanos acontece, tradicionalmente, há 10 anos. É neste momento em que profissionais da capital e interior tomam conhecimento do que vêm acontecendo no plano de saúde e debatem novas ideias, conforme explica o vice-presidente da Cassems, Ademir Cerri. “Esse é um encontro que se repete à cada ano e, em 2021, retomamos em modalidade presencial, com informações aos beneficiários e colhendo, também, sugestões e informações”.





Para Jucli Stefanello, diretora de Clientes da Cassems e organizadora do “Encontro de RH”, as reuniões entre gestores de Recursos Humanos e diretoria do plano de saúde é importante e deve acontecer periodicamente. “É um marco histórico, né? Esse é o nosso décimo encontro, e é fundamental, pois aprimoramos a sintonia com os órgãos que estão diretamente ligados aos servidores públicos e, quando necessitam do plano de saúde, recorrem à eles”.





Na própria Cassems, o setor de Recursos Humanos trabalhou ativamente para garantir a qualidade de trabalho de mais de 3 mil colaboradores, com o objetivo de cuidar daqueles que cuidam dos beneficiários do plano de saúde. A gerente de Recursos Humanos da Cassems, Vanêssa Trivelatto, afirma que o cuidado é fundamental. “Tudo o que acontece internamente acaba impactando na qualidade da Caixa dos Servidores. Realmente, um evento como esse consegue dar a real dimensão do nosso trabalho. Na pós pandemia, o desafio continua, mudamos a forma de trabalhar, mas esse cuidado com as pessoas sempre vai fazer parte da nossa identidade”.





Conforme explica o conselheiro da Cassems, Marcelo Tabone, o encontro de RH contribui para a troca de ideias entre beneficiários e gestores da Caixa dos Servidores. “O evento é muito positivo, pois enfatiza e enaltece o plano de saúde, além de trazer novidades, como é o caso do cartão digital da Cassems. Essa é uma oportunidade de enriquecimento em conhecimento para aqueles que lidam com os nossos beneficiários no dia-a-dia”.





ASSECOM