Vítima de um aneurisma, advogada do Procon Luciane Teixeira morre na Capital

A advogada chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu13 setembro 2021 - 16h09Camila Farias

Luciane Teixeira, advogada e atleta, de 48 anos, morreu hoje (13) na Capital vítima de um aneurisma na artéria aorta

Segundo nota de falecimento emitida pela AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil) Luciane, conhecida como Xú, foi internada às pressas devido ao aneurisma para cirurgia de emergência. Já em recuperação, Teixeira não resistiu e faleceu na manhã desta segunda-feira.





A advogada também era servidora do Procon-MS e atuava como chefe do departamento Jurídico do Procon Municipal de Campo Grande.





O órgão emitiu nota de falecimento também, veja:





“Em nome do Procon Campo Grande, deixamos nossa homenagem e agradecimento a uma servidora que sempre deu o seu melhor em todas as atividades realizadas, como chefe do Jurídico. Hoje, nossa querida advogada, Dra. Luciane Teixeira faleceu, mas deixou um legado de companheirismo, amizade, profissionalismo, amor e alegria contagiante que ela tinha! Nossos pêsames a toda família!”





O velório acontece neste momento, no Cemitério Jardim das Palmeiras, na Av. Tamandaré próximo a UCDB.





JD1