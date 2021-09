Última semana de setembro terá pancadas de chuva com destaque para calor e tempo seco

Os últimos dias do mês de setembro serão marcados pelo ar seco e calor intenso em Mato Grosso do Sul. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) estima possibilidade de pancadas fracas e isoladas de chuva para o Estado, especialmente para as regiões centro-norte, leste e nordeste neste início da semana.





A partir de terça-feira (28) o tempo fica firme em todas as regiões do Estado, devido a circulação anticiclônica em médios níveis que inibe a formação de nebulosidade favorecendo a elevação das temperaturas e a baixa umidade do ar.





Entre terça e quinta-feira (30) as temperaturas podem atingir valores de 39°C na região pantaneira, 38°C na região centro-norte, 34°C na região sudoeste, e 38 na região leste e na capital 36°C.





Segundo o Cemtec, entre quarta e quinta-feira haverá aumento de nebulosidade na região sul com probabilidade de pancadas de chuva bem isolada devido ao avanço de uma frente fria oceânica.





Nesta segunda-feira (27) inicio de semana, o dia começa com tempo aberto e predomínio de sol em todas as áreas. Durante a tarde a região sul fica parcialmente nublada. Pancadas isoladas e mal distribuídas de chuva podem ocorrer no final da tarde em áreas da região norte e leste.





As temperaturas podem variar entre 18°C na parte sul, a 39°C nas regiões pantaneira, norte e leste. Pela madrugada os níveis de umidade relativa do ar podem ficar em 70%, mas conforme as temperaturas vão se elevando, a umidade pode atingir índices entre 20-10%.





Confira as temperaturas estimadas pelo Climatempo para a Capital e alguns municípios de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (27).

Campo Grande: 22°C | 34°C Dourados: 20°C | 37°C

Ponta Porã: 19°C | 35°C

Três Lagoas: 21°C | 36°C

Coxim: 23°C | 36°C

Corumbá: 24°C | 36°C





Por: Mireli Obando