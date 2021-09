TST divulga finalistas do 2º Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo

O Tribunal Superior do Trabalho divulgou, nesta terça-feira (21), a lista dos finalistas do 2ª Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo. A edição de 2021 faz parte das comemorações dos 80 anos da Justiça do Trabalho e contemplou reportagens com o tema "Justiça do Trabalho: a importância e os avanços da Justiça Social".





Foram inscritos 96 trabalhos, em cinco categorias: telejornalismo, radiojornalismo, webjornalismo, jornalismo impresso e mídias digitais. As reportagens, publicadas ou veiculadas por empresas jornalísticas de 1º/9/2019 a 1º/8/2021, evidenciam temas como a evolução histórica da Justiça do Trabalho no Brasil, a conscientização da sociedade, os avanços e as transformações dos direitos trabalhistas e a valorização da Justiça do Trabalho na construção da cidadania, entre outros.





Finalistas





Dos trabalhos inscritos, três finalistas foram selecionados pela Comissão Julgadora, formada por magistrados da Justiça do Trabalho e profissionais de Comunicação Social. Os jurados atribuíram notas aos trabalhos com base em critérios como adequação ao tema, linguagem, estética, originalidade e utilidade social.





Os primeiros colocados de cada categoria serão anunciados em 5/10, em cerimônia no Tribunal Superior do Trabalho, e receberão o prêmio de R$ 10 mil, além de certificado.





Confira a lista dos finalistas, em ordem alfabética, por categoria:





Jornalismo Impresso

Beatriz Arantes Olivon (JI087)

Fernanda Brigatti Valentin (JI073)

Talita de Souza (JI033)









Radiojornalismo

Ana Carolina Dutra Siqueira (RJ038)

Eduardo Matos (RJ048)

Sebastião Borges Júnior (RJ083)





Telejornalismo

Lais Julia Rocha Almeida (TJ094)

Renato de Niza e Castro Fernandes Franco (TJ043 e TJ044)





Webjornalismo

Jotaan Sérgio da Silva (WJ062)

Juliana do Prado Silva (WJ026)

Patrícia Ramos Teixeira Ribeiro da Silva (WJ093)





Mídias Digitais

Letícia Dias Fagundes (MD082)

Natália Belizario Silva (MD051)