Três-lagoense de 25 anos morre ao cair de viaduto em SP

Caiu de uma altura de 10 metros e teria "voado por 30 metros"

Este é Janderson Rodrigues da Silva Filho (D). O carro destruído a esquerda ©Manoel Messias, do Portal Mil Notícias

Janderson Rodrigues da Silva Filho , de 25 anos, morreu neste domingo (26.set.21), ao cair do alto de um viaduto na Rodovia Marechal Rondon (SP 300), localizado no KM 636, que dá acesso ao povoado de Paranápolis, no município de Andradina, interior paulista. O rapaz seguia com destino a Três Lagoas (MS), local onde era morador.





O acidente teve cobertura local do jornalista Manoel Messias, do Portal Mil Notícias . Conforme a reportagem, o acidente ocorreu por volta das 6h do domingo. Janderson chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos diversos ferimentos.





A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária no plantão policial. O MS Notícias não localizou o B.O citado.





A vítima trabalhava como torneiro mecânico no município sul-mato-grossense e a polícia disse que vai apurar a dinâmica do acidente.





O jornalista Manoel Messias afirmou que o Polo caiu de uma altura de 10 metros e teria “voado por 30 metros”, antes de bater com a traseira no solo. O carro ficou com grande parte da estrutura metálica destruída.





Após a tentativa de socorro seguida do óbito, o corpo foi encaminhado para o Instituo Médico Legal (IML) de Andradina, onde passou por exames necroscópicos e foi liberado para a família da vítima.





De acordo com os amigos, o corpo de Janderson será velado na Cardassi de Três Lagoas das 7 às 11h, desta segunda-feira, dia 27 de setembro.





DESPEDIDAS





Silvanei Martins postou ama sequência de fotos em que celebrava momentos felizes com Janderson e disse: “(sic) Você continuará vivo nas nossas memórias pela pessoa incrível que foi e pela marca inesquecível que deixou em cada um de nós. Um dia vamos se encontrar meu amigo Janderson Rodrigues. Que Deus conforte família e amigos”, escreveu.





Marcos Silva chamou amigo apelo apelido ao se despedir. "Descanse em paz Jandinho! Um ser humano e tanto. Fará muita falta!", escreveu. , escreveu.









Fonte: MSNOTÍCIAS

Por: TERO QUEIROZ