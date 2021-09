TRÊS LAGOAS| Saúde e Rotary Clubes fazem lançamento da Campanha contra Poliomielite no Município

Começa amanhã, sexta-feira (01), em Três Lagoas a Campanha de Multivacinação contra a Poliomielite em todas as unidades de saúde do Município.





Com o tema “Vamos acabar com a Paralisia Infantil”, o lançamento da campanha aconteceu nesta manhã (30) na Casa da Amizade, reunindo os representantes dos Rotarys de Três Lagoas e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Câmara Municipal, além da imprensa local.





A Campanha segue a ação humanitária do Rotary Internacional em todo o mundo, na tentativa de erradicar a doença. Assim como nos anos anteriores, a multivacinação acontecerá nas unidades de saúde dos bairros de forma mais intensificada.





Conforme a diretora de saúde, Larissa Linardi, haverá diversas ações durante todo o mês de outubro. “A vacinação contra a pólio já existe, porém, este é um mês especialmente voltado para esta doença que, ainda faz vítimas em muitos países. Teremos distribuição de material informativo, dia D e divulgação nas emissoras”, explicou.





Na ocasião, a presidente do Rotary Clube de Três Lagoas Costa Leste, Noemi Uehara, apresentou os números da cobertura de vacinados nos últimos anos na Cidade, apontando uma queda desde 2018, quando a vacinação atingiu 152% de público imunizado.





A presidente do Rotary Clube Três Lagoas, Silvania Bersani, reforça que “a Campanha segue até dia 31 de outubro e é para alertar os pais para que não deixem de vacinar seu filho, evitando que a doença volte aos nossos lares. No dia 16, faremos o Dia D contra a pólio nas Unidades”, destacou.





Participaram também do lançamento, o vereador Cassiano Maia, Padre Júlio, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, presidentes do Rotary Três Lagoas Cidade das Águas, Rafael Rezende Francisco e Dora Lucia Zuque e a Coordenadora da Campanha de Combate a Pólio Délia Villamayor Javorka, do Rotary Costa Leste.





ASSECOM