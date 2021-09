TRÊS LAGOAS| Prestando contas: Novos veículos adquiridos pela Prefeitura serão expostos para população neste sábado (11)

Como forma de prestar contas dos investimentos e serviços prestados à população, a Prefeitura de Três Lagoas irá apresentar a nova frota de veículos adquirida pela gestão, ao longo deste ano. Os veículos serão levados para a Praça Ramez Tebet a partir desta sexta-feira (10), às 18h, onde permanecerão até às 13h de sábado (11), sob vigilância.





Ao todo serão apresentados 80 itens entre veículos, caminhões e maquinários, com investimento total de R$ 6.929.338,56 provenientes de verbas de Recursos Próprios do Município (R$ 5.190.434,56); Governo Federal (R$ 963.840,00); Governo Estadual (R$ 680.264,00) e Emenda Parlamentar do então senador Pedro Chaves (R$ 94.800,00). As novas aquisições são destinadas a todas as secretarias da Prefeitura.





De acordo com o Secretário de Administração, Gilmar Tabone, responsável pelo processo de aquisição da frota, esses veículos representam redução no custo de manutenção e proporcionam melhores condições para os servidores municipais desempenharem suas atividades. “O prefeito Angelo Guerreiro sempre diz que os servidores precisam ter boa condição de trabalho e estrutura para desempenharem suas atividades com excelência; e essa Gestão mostra mais uma vez que investe nisso”, declarou Tabone.





A Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) é a pasta que mais recebeu maquinários e veículos, totalizando 28 novas unidades. O diretor do Departamento de Serviços Públicos (DPS), Osmar Dias, ressalta que os novos investimentos trazem mais agilidade e eficiência nos serviços prestados para a população. “Aumentamos a nossa fiscalização nas obras, com mais dois veículos; com os novos maquinários, como a pá carregadeira e o rolo compactador, conseguimos aumentar equipamentos para a pavimentação de vias, limpeza de bueiros e varrição, e os dois caminhões caçamba estão dando apoio para manutenção rural”, comemorou Osmar.





Já o Diretor de Tecnologia da Informação, Alex Dias, ressalta que a chegada de um novo veículo para o Departamento significa, além da valorização profissional, mais agilidade no serviço, “com esse veículo que chegou vamos poder dobrar a nossa média de atendimento no dia, que fica em torno de 25 atendimentos. Antes, com apenas um carro, tínhamos que passar nos locais com uma única rota de atendimento; agora temos outro técnico agindo de maneira independente”.





PRESTAÇÃO DE CONTAS





No sábado (11), a partir das 8h30, para encerrar a exposição, será realizada apresentação de toda a frota referente a cada veículo e para qual secretaria e finalidade eles serão utilizados pela Administração Municipal.





ASSECOM