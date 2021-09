TRÊS LAGOAS| Em exposição da nova frota, Guerreiro anuncia aquisição de mais 8 caminhões para reforçar os serviços de obras no Município

No último sábado (11), enquanto a população três-lagoense conferia as novas aquisições da frota da Prefeitura de Três Lagoas, expostas na Praça Senador "Ramez Tebet", que somam 80 veículos e maquinários adquiridos pelo Município, o Prefeito Angelo Guerreiro informou que nos próximos dias mais oito novos caminhões chegarão para reforçar a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA). São caminhões caçamba, pipa, poli guindaste e guincho.





O investimento utilizado nos veículos expostos soma um total de R$ $ 6.929.338,56, sendo recursos oriundos de verba de Recursos Próprios (R$ 5.190.434,56); Governo Federal (R$ 963.840,00); Governo Estadual (R$ 680.264,00) e Emenda Parlamentar do então senador Pedro Chaves (R$ 94.800,00).





Vilson Batista Neves trabalha há 26 anos na Prefeitura de Três Lagoas como operador de motoniveladora e um dos maquinários adquiridos será comandado por ele. “É a primeira vez que vou operar uma máquina nova desde que trabalho na prefeitura. Estou muito contente e muito animado com meu novo instrumento de trabalho. Só tenho que agradecer por valorizarem nosso serviço com esse investimento”, brinca o operador.





Guerreiro destacou que tem o dever de prestar conta para a população do trabalho realizado e de que forma é investido o dinheiro do contribuinte. “Trabalhamos para a população e precisamos prestar conta, por isso idealizamos essa exposição com a nova frota adquirida. Esse investimento é uma forma de oferecer ferramentas e melhores condições de trabalho para os servidores e, consequentemente, melhorar os serviços públicos”, enfatizou o prefeito.





Única mulher motorista da SEINTRA, Juliana de Oliveira Baldorini, era só zelo e atenção com o caminhão todo equipado, que faz varrição e sucção - limpeza de bocas de lobo. É ela que dirige o item de maior custo entre as novas aquisições. Juliana fez uma demonstração das funções do caminhão e comentou do seu ofício. “Amo trabalhar com caminhão, vim para Três Lagoas só para manusear este equipamento, gosto muito do que faço, já são 12 anos de profissão”, ressaltou a motorista de 33 anos.





Gilmar Tabone, secretário municipal de Administração, pasta responsável pela aquisição dos veículos da frota por meio de recursos próprios, ressaltou que infelizmente o processo de contratação é um pouco mais moroso, pois é preciso atender todas as exigências previstas no processo licitatório. “Alguns itens dessa relação da nova frota estão há dois anos no processo de contratação. Sabemos o quanto é importante esse investimento que será revertido em serviço de qualidade para os três-lagoenses e valorização dos nossos servidores”.





FROTA ADQUIRIDA





Desde 2017 a Administração Municipal vem investindo na aquisição da nova frota, que representa além de melhorias nos serviços, economia com redução de gastos da manutenção veicular.





Fora a aquisição desses 80 itens, a Prefeitura já adquiriu 16 caminhões; 14 maquinários; 25 veículos leves; 7 ambulâncias; 1 reboque carga viva; 3 motos; 1 trailer odontológico; 1 trailer castra móvel e 1 micro-ônibus Renault, totalizando um reforço geral na frota de 149 itens, provenientes de recursos próprios, emenda parlamentar e doação.





ASSECOM