TRÊS LAGOAS| Edificações nos rios do Município é tema de reunião solicitada pela SEDECT à empresa CTG Brasil

secretário da SEDECT, Toniel Fernandes

Dando continuidade aos trabalhos em prol do Turismo de Três Lagoas, o secretário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT), Toniel Fernandes, encaminhou a empresa Rio Paraná Energia S. A / CTG Brasil, um ofício solicitando reunião com representantes.





O intuito da solicitação é para tratar sobre as regularizações de edificações construídas nos Rios Sucuriú e Paraná, bem como as intervenções em áreas de Preservação Permanentes (APPs).





Segundo o secretário, as intervenções estão localizadas na bacia do reservatório da Usina de Jupiá - e - o intuito da reunião é atuar como órgão mediador entre os proprietários de ranchos e empreendimentos turísticos localizados às margens desses rios.





“Entendemos que estes empreendimentos promovem o desenvolvimento econômico através do turismo náutico e que necessitam de apoio para regularização, assim como novos projetos de turismo, tendo em vista que a área a ser edificada é de domínio da CTG Brasil”, disse.





Em agosto o secretário esteve em Corumbá para apresentar proposta de regularização das edificações nos rios de Três Lagoas ao Capitão dos Portos do Pantanal Gleidir de Oliveira, visando estreitar laços com a Capitania Fluvial da Marinha do Brasil para alavancar o turismo no Rio Sucuriú e Paraná.





PROJETO PILOTO





Para intervenções de baixo impacto, uma proposta de projeto piloto, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, está sendo elaborado para Áreas de Preservação Permanente (APP) do reservatório artificial do rio Sucuriú e Paraná.









ASSECOM