TRÊS LAGOAS| Ação “Procon na Rua” levará atendimentos a munícipes que residem distantes do Órgão no Município

Pensando em melhor atender os três-lagoenses que residem em locais distantes e necessitam de atendimento do Procon, o órgão iniciará a partir de quarta-feira (22) a ação “PROCON NA RUA”.





O projeto, que conta com o apoio da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e do Setor Primeiro Procon MS, realizará o atendimento, por meio de um escritório móvel em uma VAN para prestar os serviços que visam a orientação aos consumidores que estejam diante de conflitos voltados a consumo.





A Van do Procon ficará localizada na Rua Sunão Miúra, número 71 – Bairro Santa Terezinha, mais precisamente em frente à Câmara Municipal. O horário de atendimento será das 07h às 11h e das 13h às 17h.





Tanto a Van quanto o plenário serão utilizados para atendimento a comunidade que poderá contar com mais este serviço do órgão.





De acordo com diretor do órgão, Akira Otsubo, os atendimentos registrados no sistema SINDEC (Sistema Nacional do Consumidor) será de Carta de Informação Preliminar (CIP), que consiste na abertura de processo administrativo com resposta no prazo de 10 dias úteis.





“O consumidor ao final do atendimento sairá com data para retornar ao PROCON e receber a resposta da empresa”, disse.





É solicitado ao consumidor que leve no dia RG e CPF, CNH, comprovante de endereço, protocolo ou ordem de serviço, faturas, extratos e demais documentos referentes ao caso.





No dia da ação serão registradas todas as reclamações em que os fornecedores possuírem CIP, incluindo Telefonias (Claro, Vivo, Tim, Oi), bem como as concessionárias de água e energia (SANESUL e ELEKTRO).





VISITA





Na última quarta-feira (15), representantes do PROCON participaram da reunião de síndicos dos Conjuntos Habitacionais do Novo Oeste para apresentar aos participantes a ação que estará a disposição da comunidade.





“Nosso principal intuito com esta ação é estar mais próximo da comunidade que mora distante da nossa sede e, com isso, conseguirmos levar um bom atendimento, além de orientar e informar esses consumidores que merecem nossa atenção de perto”, finalizou.





