Três homens ficam em estado grave após serem esfaqueados por dupla em motocicleta na capital

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar, as vítimas estavam em uma boca de fumo no bairro Santa Luzia quando foram abordados pelos suspeitos.

Caso foi registrado na Depac Centro, em Campo Grande ©Chico Gomes/TV Morena

Três homens foram esfaqueados na madrugada deste sábado (18) no bairro Santa Luzia, região norte de Campo Grande. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar, as três vítimas estavam em uma boca de fumo quando foram abordados pelos suspeitos, que fugiram do local.





De acordo com a ocorrência, um dos homens de 32 anos foi socorrido na rua Santa Izabel pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com uma facada nas costas, uma na cabeça e outra na lateral das costelas.





As outras duas vítimas, uma de 32 e outra de 36 anos, foram localizadas na rua Santa Gertrudes e na São Gregório, todas esfaqueadas.





Todos foram encaminhados para o Hospital da Santa Casa, na capital e, conforme o boletim de ocorrência, estão em estado grave. Segundo a assessoria do hospital, os pacientes se encontram estáveis e aguardam a avaliação médica.





O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro e segue em investigação.









Por G1