Temporada Gourmet une sabor e cultura na Capital

Shopping Campo Grande oferece opções de pratos a preços únicos com promoção exclusiva de recordações que retratam a cidade morena













Um evento de dar água na boca, com preços acessíveis. A partir do dia 15 de setembro, o Shopping Campo Grande promove a Temporada Gourmet. Serão mais de 30 dias de promoção exclusiva com preços únicos de opções de pratos escolhidos a dedo pelos restaurantes, lanchonetes, cafeterias, docerias e sorveterias do estabelecimento.





Além de promover uma experiência gastronômica, o evento traz a promoção de compre e ganhe, com pratos colecionáveis que retratam a cultura de Campo Grande. “O objetivo do Temporadas é trazer diversidade de experiências, fortalecendo nosso mix gastronômico com preços únicos, com a chance de levar uma experiência memorável por meio dos colecionáveis”, explica a gerente de Marketing do Shopping Campo Grande, Ana Paula Faustino.





Até o dia 24 de outubro, o público pode conferir combos de pratos a preços únicos, com cardápio de cafeterias, com valor de R$ 9,90 com doce ou salgado simples mais bebida, de R$ 24,90 com pratos mais sobremesa e bebida na Praça de Alimentação, e de R$ 49,90 para entrada, prato principal e sobremesa nos restaurantes da Alameda Gourmet.









Para saber qual é a oferta disponível em cada restaurante, o cliente pode acessar o cardápio on-line completo no site shoppingcampogrande.com.br





Serviço

Data: de 15 de setembro a 24 de outubro





Valores:

R$ 49,90 – Restaurantes

R$ 24,90 – Praça de alimentação

R$ 9,90 – Cafés e docerias





Lista completa de participantes:





Restaurantes c/ serviço: Paris 6, Kiwi e Outback.





Praça de alimentação: Bella Parmegiana, Bob’s, Cozinha da China, Divino Fogão, Hádji, Mistura Grill, Roasted Potato, Spoleto, MR Cheney, OX Steak House, Pedaço de Pizza e Vermelho Express.