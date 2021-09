Sol predomina e temperaturas voltam a subir a partir deste sábado (11)

Com a redução das áreas de instabilidades, o sol brilha forte e o calor volta a ganhar força em grande parte de Mato Grosso do Sul.





As condições para este sábado (11) são de céu parcialmente nublado a claro. Mesmo com o afastamento da frente fria, ainda há possibilidade para pancadas isoladas de chuva entre a parte sul e leste do Estado.





A madrugada pode registrar temperaturas mínimas de 14°C na região sul, já as máximas podem passar dos 35°C na região pantaneira e norte.





A umidade do ar que teve uma pequena melhora com os acumulados de chuva, podem voltar a ficar em estado de atenção à saúde. Nas horas mais quentes do dia os índices podem ficar entre 20-40%, especialmente nas regiões pantaneira e norte.









Por: Mireli Obando