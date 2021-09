Sol, calor e tempo firme predominam nesta quinta-feira em Mato Grosso do Sul

O primeiro dia cheio de primavera será de tempo firme em Mato Grosso do Sul. Sem probabilidade para chuva e com poucas nuvens no céu o sol predomina e as temperaturas sobem rapidamente em todas as áreas nesta quinta-feira (23).





Na madrugada as temperaturas devem registrar mínimas de 16°C na parte sudoeste e extremo sul. Durante a tarde as máximas podem novamente chegar aos 40°C especialmente na região pantaneira e noite.





Em todas as áreas do Estado os níveis de umidade relativa do ar podem atingir índices entre 30% a 10% nas horas mais quentes do dia.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec as condições de tempo e temperatura para o primeiro dia da primavera.









Mireli Obando, Subcom

Foto: Edemir Rodrigues