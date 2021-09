SISEP realiza serviços de manutenção na infraestrutura em Bairros atendendo ofícios do vereador Carlão

vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB)

Em resposta a ofícios de autoria do vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, a secretaria municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), realizou serviços de roçada e limpeza em ruas do Bairro Alto São Francisco, Atlântico Sul e Nascente do Segredo. A Sisep também informou que estão programadas no orçamento serviços de pavimentação asfáltica em ruas do Bairro Parati e Santa Emília.





“Também informaram que estão sendo realizados serviços de poda de árvores nas ruas do Bairro Otávio Pécora e limpeza de Praça Pública no Jardim Novos Estados. Essas reivindicações chegaram ao nosso gabinete através de moradores das regiões e lideranças comunitárias. Fico satisfeito com as respostas positivas da Sisep, através do secretário Rudi Fiorese e toda equipe”, afirmou.





SESDES - A Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) também respondeu ofícios do vereador Carlão, destacando que estão intensificando a realização de rondas de patrulhamento ostensivo preventivo nos Bairros Jardim Canguru e Nascente do Segredo e adjacências.









Por: Janaina Gaspar