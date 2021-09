Setembro termina quente e seco; Outubro começa com chuva e temperaturas amenas no sul do Estado

Em Mato Grosso do Sul o mês de setembro termina ensolarado, seco e com temperaturas máximas entre 38°C a 41°C. Ao menos são as condições esperadas para esta quinta-feira (30) em todas as áreas do Estado.





Em compensação, outubro já chega estabelecendo uma intensa mudança de padrão que está prevista para a partir do final desta semana, e deve proporcionar um evento de frio tardio e grandes acumulados de chuva para áreas das regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil.





As regiões sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul devem ser as mais impactadas com essas mudanças que podem provocar chuva com acumulados significativos entre sexta (01) e segunda-feira (04). De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) pode chover entre 40-50 mm no extremo sul, entre 20-40 mm no sul-sudoeste e em torno de 15 mm no restante do Estado.





Nestas mesmas áreas haverá uma ligeira queda nas temperaturas, especialmente no domingo e na segunda-feira quando as máximas não devem passar dos 25°C.





No mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é possível conferir as condições de tempo e temperatura estimadas para esta quinta-feira (30).









Por: Mireli Obando