Setembro será de calor acima da média e pouca chuva

Setembro é considerado o mês das flores, e marca a transição para a primavera que começa oficialmente no dia 22, e tem como característica o aumento da temperatura.





Será um mês de temperaturas acima da média devido a permanência de massas de ar seco e quente, que favorecem a ocorrência de queimadas e incêndios florestais, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Em algumas localidades de Mato Grosso do Sul, especialmente na parte norte da região pantaneira, as temperaturas poderão ser ligeiramente abaixo de seus valores climatológicos, devido à passagem de algumas massas de ar frio mais continentais.





“As temperaturas médias para o mês de setembro, ficarão acima (entre 27-30ºC) da normal climatológica, principalmente na região norte da região pantaneira”, explica a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Valesca Fernandes.





Diferente da região sul do Estado em que a tendência é de chuvas acima do normal, na região norte a precipitação deve ficar abaixo da normal. “Segundo os modelos do INMET, as chuvas devem ficar abaixo (20-60mm) da normal na porção norte do estado, exceto no sul do estado que há probabilidade de ficar acima (100-130 mm) da normal”, destaca.





Conforme o Cemtec, para a primeira semana do mês há probabilidade de chuva fraca com acumulados de chuva de até 10 mm para a porção extremo sul da região sudoeste devido a atuação de frente fria.





Uma segunda frente fria no período entre 7 a 15 de setembro pode trazer chuva mais abrangente, com acumulados que podem variar de 5-20mm na maior parte do estado.





O primeiro dia do mês será de tempo firme em todas as áreas. O sol predomina e não há previsão de chuva para esta quarta-feira (01).





Durante a tarde as temperaturas tendem a ficar bastante elevadas, podendo chegar a 38°C na região pantaneira. Com pouca nebulosidade, os níveis de umidade relativa do ar podem variar entre 10-30%, sendo as regiões pantaneira e norte as mais secas.





Por: Mireli Obando