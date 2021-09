Sesc e prefeitura ampliam projetos de sustentabilidade para geração de adubo em auxilio às hortas urbanas da capital

Com média de produção de pelo menos 3 toneladas de adubos por mês, o Restaurante Sesc Sabor e Arte doará a partir de hoje a produção dos adubos feitos por meio de compostagem, aos Projetos Hortas Urbanas de Campo Grande. A parceria foi assinada nesta manhã (17) pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), e o Serviço Social do Comércio, Administração Regional no Estado do Mato Grosso do Sul (Sesc/MS).







Durante o ato de formalização da parceria, o prefeito Marquinhos Trad destacou o compromisso do Sistema Fecomércio, que está alinhado com o foco da administração municipal. “O Sesc atua na qualidade de vida da população de Campo Grande e este é também o nosso objetivo. Quando assumimos em 2017, a Capital era a 40ª em qualidade de vida. Hoje, nossa cidade é a 7ª nesse importante quesito e isso se deve a todo um conjunto de ações desempenhadas tanto pelo poder público local quanto pela sociedade, por meio das instituições que se dispõem para esse mesmo objetivo”, declarou o chefe do Executivo Municipal.



Para Rodrigo Terra, titular da Sidagro, o projeto realizado em parceria com o Sesc melhora em muitos sentidos a qualidade de vida em Campo Grande. “Um projeto como esse tem inúmeras características. É um projeto que melhora a qualidade de vida das pessoas, principalmente daquelas que estão na periferia da cidade, também incentiva os pequenos produtores para que eles continuem produzindo, gerando emprego e renda, além de diminuir o lixo orgânico da cidade”, afirmou.









Composteira elétrica





Pelo Termo de Cooperação, a unidade Sesc Sabor e Arte repassará adubo, obtido por meio da compostagem de resíduos orgânicos, para hortas urbanas apoiadas pelo poder público na Capital. A composteira elétrica do Sesc inaugurada em maio, tem como foco a sustentabilidade e também a educação ambiental.





Regina Ferro, diretora regional do Sesc MS, destacou o foco de atuação da entidade, voltada para garantir a sustentabilidade. “A qualidade de vida é a premissa de atuação do Sesc em cinco eixos – Saúde, Educação, Cultura, Esportes e Lazer, Assistência Social. Entendemos que para alcançar essa qualidade de vida é preciso estar comprometido com o Meio Ambiente, por isso vocacionamos nossa unidade para ações que garantam a sustentabilidade e também de forma a transmitir essa mensagem ao nosso público”, observa Regina.