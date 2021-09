Senador Nelsinho Trad se reúne com secretário-geral da OEA nos Estados Unidos e divulga sobre Rota Bioceânica

Em missão nos Estados Unidos, presidente do Parlamaz defende união de esforços pela Amazônia e comenta sobre os benefícios de um novo corredor bioceânico. O parlamentar de Mato Grosso do Sul foi convidado pela Fundação Internacional para Conservação do Meio Ambiente a participar de painel sobre preservação ambiental

Os caminhos para a preservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia foram tema de conferência em Washington que contou com a participação do presidente do Parlamento Amazônico, senador Nelsinho Trad. O parlamentar está em missão nos Estados Unidos, desde o último domingo, com o senador Jaques Wagner (PT-BA) e o deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP), ambos à frente das comissões de Meio Ambiente da Câmara e do Senado.









No evento promovida pela Fundação Internacional para Conservação do Meio Ambiente (ICCF), o senador palestrou para representantes da Colômbia, do Peru, Banco Mundial, Fundo Andino Amazônico e Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF). Também na mesa, o vice-presidente do Congresso da Colômbia, Carlos Ardila, e parlamentar peruana Margot Huamán, países que também integram o Parlamaz.





O senador Nelsinho Trad falou sobre os esforços para a reativação do colegiado em 2020, dentro do Congresso Nacional e com o apoio de diplomatas.





"Sou de um estado que tem uma forte característica ambiental, Mato Grosso do Sul, o estado do Pantanal. Dentro do território total do Pantanal, 65% estão no Mato Grosso do Sul e fui para Brasília como senador eleito, defender, porque isso faz parte da minha vida, as causas ambientais".





O presidente do Parlamaz destacou os nomes e esforços do senador Paulo Rocha e do deputado Léo Moraes, vice-presidente do Parlamaz no Brasil. Citou ainda as outras lideranças do colegiado na Bolívia (deputada Aleiza Rodrígues), Colômbia (deputado Juan David Velez), Venezuela (deputado Romeu Guzamana), Equador (assembleísta Isabel Enriquez) e Suriname (assembleísta Radjendrekoemar Debie). O presidente também explicou que Guiana e Peru ainda vão escolher seus representantes.





"Nossa bandeira, nesse parlamento, é o meio ambiente, é proteger a Amazônia, é mostrar ao mundo a realidade que a gente vive. E muitos desses parlamentares que eu citei são nativos, nasceram exatamente no território da Amazônia que poucos de nós conhecemos, mas que eles vivem e habitam. Ou seja, podem passar pra gente uma narrativa real do que está ocorrendo," disse o presidente Nelsinho Trad.





Em função da pandemia, as atividades do colegiado são feitas remotamente. No último dia 16, foram debatidos os preparativos para a COP-26. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas será realizada entre 31 de outubro e 12 de novembro na Escócia.





A expectativa é alcançar um acordo que se desdobre em objetivos e metas para todos os países, além de ações globais de mitigação e adaptação, financiamento e colaboração internacional.





Também participaram das discussões, na semana passada, a ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira e a secretária-geral além do diretor executivo da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, María Alexandra Moreira López e o embaixador Carlos Alfredo Lazary Teixeira, respectivamente.





Na perspectiva do Parlamaz como espaço de cooperação e de exercício da diplomacia parlamentar em prol da Amazônia, o senador Nelsinho Trad explica que é preciso nos apropriarmos sobre o que está em jogo na negociação global para avançar com um posicionamento político. "Por isso, quero colocar o Parlamento Amazônico à disposição de vocês para que a gente possa agregar valores, somar forças e fazer com que essa realidade possa, cada vez mais, ser aquela que todos nós esperamos."





Reunião na sede da Organização dos Estados Americanos





Já na tarde desta quarta-feira, após a conferência, o senador Nelsinho Trad foi recebido pelo secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) no edifício-sede em Washington, onde também falou sobre o trabalho à frente do Parlamaz.





O senador Nelsinho Trad aproveitou a oportunidade para divulgar as potencialidades naturais e econômicas de Mato Grosso do Sul. No encontro, destacou a importância da conclusão da Rota Bioceânica para o mundo. O corredor vai diminuir o caminho para o Oceano Pacífico a partir dos países sul-americanos. A obra dará mais competitividade nas exportações e melhores condições nas importações aos países envolvidos.





"No nosso entendimento será muito importante para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, do Paraguai, da Argentina e do Chile. Além disso, falamos também sobre o Observatório da Democracia no Parlamento do Mercosul, que tem a missão de acompanhar as diferentes e diversas eleições que ocorrem na América Latina," disse o senador Nelsinho Trad.​









Fonte: Assecom