Senador Nelsinho Trad é parabenizado pela atuação na Comissão de Relações Exteriores e, também, como ex-prefeito de Campo Grande

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) representou, nesta tarde, o presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco, na segunda rodada do ciclo “A internacionalização do Economia Criativa, da Gastronomia e do Turismo como Indutores do Desenvolvimento Regional”, promovido pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal (CRE). O cerimonial do evento rendeu ao parlamentar sul-mato-grossense elogios pela sua atuação em relações exteriores e até recordações sobre premiações na época de sua gestão como prefeito de Campo Grande.





Durante o seu discurso, a atual presidente da CRE, senadora Kátia Abreu cumprimentou o seu antecessor e reconheceu o seu trabalho. “Nelsinho Trad é o ex-presidente da nossa comissão, fez um trabalho magnífico, presidente muito respeitado em todo Brasil e por toda a área de comércio exterior”, disse a senadora.





O diretor técnico do Sebrae, Bruno Quick Lourenço de Lima, citou o currículo do senador Nelsinho Trad e suas conquistas no empreendedorismo nacional. “Ex-prefeito, ganhador do prêmio prefeito empreendedor em sucessivas vezes”, destacou e o senador Nelsinho Trad ganhou aplausos no evento.





A senadora Kátia Abreu informou que esse momento foi apenas a divulgação e a abertura da Exposição sobre a Feira de Gastronomia – Mostra Cultural de Artesanato vai ocorrer na quinta-feira com degustação de pratos da região sudeste do Brasil. ​