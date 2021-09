Senador Nelsinho Trad conquista R$ 6,7 milhões para MS

Do total, R$ 6,1 milhões são do Ministérios da Economia em transferências especiais para sete municípios; outros R$ 710 mil da são Educação para Ponta Porã e Inocência





senador grava vídeo anunciando o recebimento de recursos para MS









O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conquistou, nesta semana, R$ 6,8 milhões para nove municípios de Mato Grosso do Sul. Desses valores R$ 710 mil vieram do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), R$ 300 mil para Ponta Porã e R$ 410 mil ao município de Inocência. Mais R$ 6,1 milhões, anunciados neste fim de tarde, são recursos do Ministério da Economia em transferências especiais para Água Clara, Campo Grande, São Gabriel do Oeste, Ladário, Maracaju, Rochedo e Três Lagoas.





De acordo com o senador Nelsinho Trad, as transferências especiais permitem aos gestores municipais utilizarem os recursos de acordo com as necessidades da localidade. “Hoje, 24 de setembro, estamos muito contentes com essa notícia. É um recurso que o prefeito poderá usar na área que mais necessita, fruto de nossas emendas individuais”, enfatizou o senador Nelsinho Trad.





Para o município de Três Lagoas, o Ministério da Economia liberou R$ 2,5 milhões; Campo Grande recebeu R$ 1,5 milhão; Maracaju R$ 850 mil; Rochedo R$ 400 mil; Ladário R$ 200 mil; São Gabriel do Oeste e Água Clara receberam R$ 300 mil cada.





Os prefeitos, segundo assessorias, deverão divulgar nos próximos dias o destino dos valores liberados hoje. A prefeita de Água Clara, Gerolina Alves (PSD), informou que está em reunião com sua equipe técnica para definir a melhor estratégia de utilização da verba. “Já estamos aqui reunidos, estudando e agradecemos o empenho do nosso senador Nelsinho Trad pelo nosso município de Água Clara”, destacou a prefeita Gerolina.​





Fonte: Asseco