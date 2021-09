Semana de Ciência e Tecnologia da UEMS ocorre de 04 a 08 de outubro

As atividades da Semana de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), ocorrerão de 04 a 08 de outubro, com 13 palestras on-line, transmitidas pelo canal oficial da UEMS no Youtube, com emissão de certificado para os participantes inscritos.





As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do link:





Sob organização da Divisão de Pesquisa, da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PROPPI), o evento envolverá os 11 Centros de Pesquisa da UEMS, grupos de pesquisa, os comitês de ética da Universidade e o Projeto Mídia Ciência de divulgação científica.





A abertura oficial da Semana inicia ma segunda-feira (04), às 8h, e logo em seguida (8h30) ocorrerá a palestra “Cerrado e Pantanal do Mato Grosso do Sul: Biodiversidade, Queimadas e suas consequências”, com os professores Prof. Dr. Yzel Rondon Suárez e Profa. Dra. Juliélen Zanetti Brandani, do Centro de Estudos em Recursos Naturais (CERNA). Às 10h, os docentes Prof. Dr. Afrânio José Soriano Soares e Prof. Dr. Norton Hayd Rego, do Centro de Estudos em Meio Ambiente, Áreas Protegidase Desenvolvimento Sustentável (CEMAP), abordarão sobre “Áreas protegidas e o uso sustentável dos recursos naturais: uma questão de cidadania".





E no período da tarde, às 14h, o professor Dr. Dalton Queiroz falará sobre “Robótica”, pelo Centro de Pesquisas em Materias (CEPEMAT). E às 15h30, a palestrante, MSc. Erica Amorim da Silva, do Centro de Desenvolvimento de Tecnologias Químicas (CDTEQ) abordará sobre “A QuiMiCativa: o viés teatral da ciência”





Na terça-feira (05/10), às 8h, será ministrada a palestra “Bancada hidropônica de baixo custo”, pelo Prof. Dr. Cássio de Castro Seron - Centro de Desenvolvimento Sustentável do Bolsão Sul-Mato-Grossense (CEDESU) da Unidade Universitária de Cassilândia (UUC); às 9h30, a sexta palestra: “Ciência e Tecnologia na Agronomia” com os professores Dra. Cristiane Gonçalves de Mendonça e Dr. Marcos Antonio Camacho - Centro de Estudos em Produção Vegetal (CEPROV). E no período vespertino, 14h, o tema abordado será: “Avanços e pesquisas na área de bovinos de corte da UEMS Aquidauana” - Profa. Dra. Fabiana Sterza e Prof. Dr. André Luiz Julien Ferraz - Centro em Excelência em Ciência Animal do Cerrado e Pantanal (CECA-CP).





No terceiro dia de evento (06/10), o professor Dr. Isael José Santana, do Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação (CEPEED ), falará sobre "Violência doméstica e educação"; e às 14h a Palestra 9 “ Tecnologias Educacionais em Saúde”, sob a ministração do MSc. Luiz Alberto Ruiz da Silva e Prof. Dr. Rogério Dias Renovato - Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação em Saúde (Cepes).





A palestra “Políticas de Ações Afirmativas no Ensino Superior: Acesso e Permanência” abre a quinta-feira (07/10), sob a ministração da Profa. Dra. Cíntia Santos Diallo - Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação, Gênero, Raça e Etnia (CEPEGRE); e no período da tarde, às 14h, será abordado sobre “Atividades Desenvolvidas pelo Centro de Pesquisa, Ensino e Extensão em Educação, Linguagem, Memória e Identidade/CELMI”, com a Profa. Dra. Léia Teixeira Lacerda e Profa. Dra. Kátia Cristina Nascimento Figueira – CELMI.





No último dia de evento (08/10), será apresentado sobre a “A importância dos Comitês de ética em pesquisa científica” - Comitê de Ética com Seres Humanos – UEMS e Comissão de Ética no Uso de Animais – UEMS, sob a ministração das professoras Dra. Alessandra Aparecida Vieira Machado e Dra Tania Mara Baptista dos Santos. E para finalizar, às 09h30, ocorrerá a palestra “Inovação Tecnológica: O desafio que você não pode Recusar!”, com o Dr. Fábio dos Santos Barros – Coordenador do Núcleo de Inovação/PROPPI/UEMS.





SNCT





A ação faz parte da 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) que é realizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) em parceria com entidades de todo o país. Estabelecida por decreto em 2004, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem o objetivo de aproximar a ciência e a tecnologia da população. A ideia é criar uma linguagem acessível, com soluções criativas que estimulem a curiosidade e motivem a população a discutir as implicações sociais da ciência e aprofundarem seus conhecimentos.