Segunda-feira com umidade em baixa e calorão de até 44ºC em MS

Como fica o tempo na semana?





Previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica que a semana será de tempo firme e sem probabilidade de chuvas no Estado. A circulação anticiclônica em médios níveis inibe a formação de nebulosidade e favorece a manutenção do tempo quente e seco.





As temperaturas seguem bastante elevadas entre segunda-feira (20) e terça-feira (21) podendo atingir valores de 41°C e 42°C nas regiões pantaneira, centro-norte e leste, 40°C na região sudoeste e na Capital 39°C.





Sem chuva e com as temperaturas altas, os níveis de umidade relativa do ar podem ficar entre 7% e 30% especialmente regiões leste, centro norte e região pantaneira.





Segundo o Cemtec, entre terça-feira à noite e quinta-feira (23), o avanço de uma frente fria oceânica no Brasil deve provocar rajadas de vento em Mato Grosso do Sul, principalmente nas regiões sudoeste, oeste e leste. As temperaturas também devem registrar ligeira queda, ficando em torno de 34°C nas regiões sudoeste, leste, central e pantaneira.





Confira as temperaturas estimadas pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) para a Capital e alguns municípios do Estado nesta segunda-feira (20).





Campo Grande: 25°C | 40°C





Dourados: 21°C | 41°C





Ponta Porã: 24°C | 38°C





Três Lagoas: 22°C | 41°C





Paranaíba: 21°C | 40°C





Coxim: 20°C | 41°C





Corumbá: 25°C | 41°C