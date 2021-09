Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial visita Dakila Pesquisas em Corguinho

Paulo Roberto, Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SNPIR/Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos), juntamente com a prefeita de Corguinho, Marcela Ribeiro Lopes, além de secretários estaduais e municipais, coordenadores e representantes de comunidades quilombolas da região estiveram em Dakila Pesquisas na quinta-feira (23) onde puderam conhecer um pouco das instalações da Associação.





A visita das autoridades no município de Corguinho se deu em razão de uma parceria entre governos (Nacional, Estadual e Municipal) para a entrega de 120 cestas básicas à comunidade negra Furnas de Boa Sorte, que fica próximo da sede de Dakila Pesquisas, na qual passaram para almoçar e conhecer.





Conforme consta no site oficial da Prefeitura de Corguinho, Marcela Ribeiro Lopes destacou a grande parceria de Dakila Pesquisas. “Convido a todos para conhecer a Associação Dakila que são parceiros da comunidade, ajudando em tudo que é possível, desde melhoria nas estradas como também gerando emprego e renda. Tem um trabalho com turismo comunitário que vocês precisam vivenciar”, disse a prefeita.





Estiveram presente em Dakila Pesquisas: Sr. Paulo Roberto – Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial-SNPIR/Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; Dr. Vanderlei Lourenço – Diretor de Políticas Públicas Étnico Racial/SNPIR-PR; Sr. Eduardo Romero – Secretário Adjunto de Estado de Cidadania e Cultura; Sr. Fábio Santos Coelho Catarineli – Coordenador da Defesa Civil do Estado de MS; Srª Ana José Alves – Subsecretária de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial; Srª Marcela Ribeiro Lopes –Prefeita Municipal de Corguinho-MS; Drº Marcos André Santana Cardoso – Promotor De Justiça e Coordenador do Núcleo De Promoção Étnico Racial do MPMS; Srª Aparecida Amorim – Secretaria cultural nacional do FENAQ; Srº Valdecir Amorim – Representante da Federação Nacional das Associações Quilombolas – SECCIONAL/MS; Srº Nilson Abadio Martins – Representante da Comunidade Furnas do Dionísio; Srª Maria Angélica Carvalho – Coordenadora De Políticas Públicas Para Mulheres E Da Igualdade Racial; Srª Rosangela Pereira De Andrade Melo – Secretária Municipal De Assistência Social Corguinho-MS; Defesa Civil de MS; Tenente Landis Dorneles; Sargento Lyderson Oursley Francisco e Sargento Jack.





Por: Jota Menon