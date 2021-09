Sarah Harding, ex-integrante do Girls Aloud, morre de câncer aos 39 anos

O falecimento foi noticiado pela mãe da cantora, Marie, no Instagram oficial da cantora. "É com profundo pesar que hoje estou compartilhando a notícia de que minha linda filha Sarah infelizmente faleceu. Ela partiu pacificamente esta manhã", escreveu.

A cantora Sarah Harding, ex-integrante do Girls Aloud, faleceu aos 39 anos, na manhã deste domingo (5), em decorrência de um câncer de mama. A artista anunciou o câncer em agosto do ano passado, revelando que a doença já havia espalhado para outras partes de seu corpo.

A cantora, ficou famosa no início dos anos 2000 por ser uma das vocalistas principais do grupo britânico, Girls Aloud. Em março de 2021, ela lançou sua autobiografia, "Hear Me Out" ("me ouça", em tradução livre), explicando que havia decidido se pronunciar sobre o câncer. Sarah escreveu ainda que seu médico afirmou que ela não viveria o próximo Natal.