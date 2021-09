Sábado de sol, calor e tempo seco em todo Estado

O sábado (18) será de tempo firme e sem probabilidade de chuva em Mato Grosso do Sul. As condições esperadas para o dia são de pouca ou quase nenhuma nebulosidade, predomínio de sol e elevadas temperaturas.





O dia já começa com temperaturas mínimas de 20°C e as máximas podem ficar na média dos 35°C na parte sul, e até 40°C nas demais áreas do Estado.





Com poucas nuvens e o sol brilhando forte, a qualidade do ar fica comprometida nas horas mais quentes do dia. Os níveis de umidade podem ficar entre 20-10% durante a tarde.





O tempo seco exige alguns cuidados como se proteger do sol, ingerir bastante líquido para manter o corpo hidratado, evitar atividades físicas nos momentos mais quentes do dia, umidificar ambientes, e redobrar atenção com idosos e crianças.





Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) as condições de tempo e temperatura estimados para este sábado.









Por: Mireli Obando