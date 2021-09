Recursos do deputado Marçal Filho levam melhorias para escola em Dourados

Investir na educação é a melhor maneira de transformar o País, diz Marçal ©DIVULGAÇÃO

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) esteve na escola municipal Etalívio Penzo, no bairro Parque das Nações II, em Dourados, para acompanhar a apresentação de benfeitorias adquiridas com emendas parlamentares. Investimentos de bancada, de R$ 57 mil, quando Marçal era vereador, possibilitou a reforma e ampliação da cozinha e a compra de ares condicionados, geladeira e impressoras.





"Melhorar a estrutura das escolas públicas são desafios para a oferta de ensino de qualidade e aulas atrativas. Sabemos que uma das principais dificuldades é a de inserir tecnologia e laboratórios na rotina educacional. Mas com muito trabalho temos conseguido encaminhar recursos para aprimorar o ensino, de forma que o ambiente escolar fique mais atrativo para os estudantes e prazeroso para os educadores", diz Marçal Filho.





A escola Etalívio fica numa das regiões mais distantes do centro de Dourados. Ela atende 786 alunos do pré ao sétimo dos bairros Jóquei Clube, São Braz, Vila Mariana e o grande Parque das Nações. "Graças a esses recursos parlamentares é que conseguimos aprimorar a nossa escola. As demandas são grandes e agradeço o apoio e a parceria que Marçal tem com a educação", comentou a diretora Creuza Ribeiro.





Na terça-feira foi realizada solenidade em comemoração aos 30 anos da escola Etalívio Penzo. A diretora Creuza comemorou uma nova emenda, de R$ 40 mil, destinada por Marçal Filho, que vai possibilitar a compra de mais ares condicionados, atendendo todas as salas de aulas, além de novos equipamentos para a cozinha, como coifa, fogão industrial e refrigerador.





O prefeito Alan Guedes esteve na solenidade e destacou o trabalho do deputado. "Marçal Filho tem feito a diferença por Dourados e posso afirmar que é o deputado que mais tem trazido recursos para a cidade, em todas as áreas. Realmente faz a diferença e esse reconhecimento se traduz na mudança de vida das pessoas", disse em discurso. Por causa da pandemia, apenas educadores da escola acompanharam a apresentação das benfeitorias.





Investimentos





Investir na educação é a melhor maneira de transformar o País. Marçal tem sido parceiro das escolas com a destinação de recursos para aquisição de mobílias, laboratórios de informática, reformas e ampliações de espaços. Emendas parlamentares deste ano do deputado, no valor de R$ 340 mil, vão possibilitar novos investimentos para escolas de Dourados e região, como Maracaju e Rio Brilhante.





ASSECOM