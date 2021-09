Produtos da Kion reconhecidos pela Vogue

Foto em destaque: Whynd





A Argila Kimberlito do Brasil, a BKC (do acrônimo em inglês), contida nos produtos da Kion Cosmetics, acaba de ser reconhecida pela revista Vogue como um dos melhores tratamentos de beleza do mundo!





Produtos da Kion feitos com a argila Brazilian Kimberlite Clay









A argila vermelha naturalmente contém mais de 100 minerais diferentes, contribuindo para uma composição mineralógica singular. A marca brasileira de cuidados com a pele, a Kion Cosmetics, usa essa argila com exclusividade em toda a sua linha de produtos para o rosto e corpo, desde as máscaras faciais, até extratos em séruns e hidratantes corporais.





A Kion afirma que os minerais de argila cristalinos encontrados na argila kimberlito brasileira e usados ​​em sua linha de produtos estimulam a circulação sanguínea e ajudam a oxigenar a pele. Adequada para todos os tipos de pele, mas principalmente para quem procura reduzir os sinais de envelhecimento.