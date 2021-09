Primavera começa com tempo claro e ensolarado em Mato Grosso do Sul

Para dar as boas vindas a primavera, que começa oficialmente às 16h21 desta quarta-feira (22), o sol brilha forte entre poucas nuvens durante todo o dia em Mato Grosso do Sul. Sem probabilidade de chuvas, o tempo segue seco e com as temperaturas elevadas em todas as áreas.





O dia começa com mínimas de 16°C na parte sul e sudoeste do Estado. Já as máximas serão mais agradáveis que as temperaturas registradas nos últimos dias, ficando em torno dos 35°C nas regiões leste, sul, central e sudoeste. Em parte da região pantaneira e no norte do Estado as máximas ainda podem chegar aos 40°C.





Além do calor, o destaque do dia mais uma vez será o tempo seco. Nas horas mais quentes do dia, a umidade relativa do ar pode despencar e atingir níveis críticos entre 20-10%.





Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica que o avanço de uma frente fria oceânica deve provocar rajadas de vento nas regiões sudoeste, oeste e leste. Consequentemente, essas regiões terão um leve refresco nas temperaturas máximas.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec as condições de tempo e temperatura para o primeiro dia da primavera.









Mireli Obando, Subcom