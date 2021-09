Presidente da Sanesul recebe Prêmio Piraputanga das mãos do ministro do Turismo

O diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), Walter Carneiro Júnior, recebeu na tarde desta sexta-feira (17), no município de Bonito, das mãos do ministro Gilson Machado (Turismo), o Prêmio Piraputanga de Turismo.





Outras personalidades públicas e privadas que contribuíram com o setor turístico nos anos de 2020 e 2021, em Mato Grosso do Sul, também foram agraciadas com o prêmio que está em sua 5ª edição.





Instituído pelo jornalista Edinho Neves, presidente da Associação dos Jornalistas da Mídia Eletrônica e Turismo do Brasil, o troféu Piraputanga contribui para incentivar e promover o segmento em nível local e nacional,





Antecipada para a parte da tarde devido à incompatibilidade de agenda do ministro, a cerimônia ocorreu na Câmara de Vereadores e contou com a presença do prefeito Josmail Rodrigues (PSB), do senador Nelsinho Trad (PSD-MS), do secretário Jaime Verruck, (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), entre outras autoridades políticas locais e estaduais.





O ministro veio ao estado fazer visita técnica a atrativos da cidade e se reunir com o prefeito Josmail Rodrigues. No entanto, teve passagem rápida pela cidade, de onde embarcou direto para Guarulhos, em São Paulo, para viajar para os EUA (Estados Unidos) juntamente com a comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que fará discurso inicial na 76ª Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas).

Esta é a segunda vez que Walter Carneiro Júnior foi homenageado com o Prêmio Piraputanga de Turismo, honraria conhecida como o “Oscar do Turismo Sul-mato-grossense”.





O dirigente recebeu o prêmio pela primeira vez em novembro de 2019, em solenidade realizada também na cidade de Bonito.





À frente da empresa de saneamento pertencente ao governo de Mato Grosso do Sul, Walter Carneiro Júnior vem comandando a expansão do sistema de abastecimento de água e trabalhando intensamente visando à universalização do esgotamento sanitário em Mato Grosso do Sul.





