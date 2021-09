Presidência da República autoriza atividades de mineração no MS

Palácio do Planalto também liberou duas áreas para assentamentos

A Presidência da República autorizou novas atividades de mineração em áreas de fronteira no Mato Grosso do Sul. O consentimento foi dado pelo ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência da República, general Augusto Heleno Ribeiro.





A Mineração Betione Ltda, com sede em Campo Grande, recebeu sinal verde para se estabelecer na faixa de fronteira do Estado, mas sem localização definida.





Augusto Heleno também autorizou a ANM (Agência Nacional de Mineração) a averbar o Contrato de Arrendamento de Direito Minerário e outras Avenças firmado entre as empresas MMX Corumbá Mineração S.A. e a Vetorial Mineração S/A (incorporada pela Vetria Mineração S.A.) a lavrar minério de ferro em uma área de 375,76ha, em Corumbá.





O GSI ainda também autorizou o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) a alienar duas áreas destinadas a assentamentos: a primeira, com 1.554,8622 ha, do Projeto de Assentamento Taquara, em Rio Brilhante; e outra, com 726,6288 ha, do Projeto de Assentamento Aba da Serra I, em Ponta Porã.





As autorizações foram publicadas no DOU (Diário Oficial da União), desta quinta-feira (23).