Prefeitura ainda avalia passaporte da vacina para estabelecimentos de Campo Grande

Mato Grosso do Sul está em estudo sobre a implantação do 'sistema'

A Prefeitura de Campo Grande ainda está avaliando a possibilidade do passaporte da vacina para que somente pessoas vacinadas contra a Covid-19 possam entrar em estabelecimentos da Capital.





"Tem um grupo técnico em estudo com vários segmentos, onde a gente vai tomar uma decisão coletiva como a gente sempre fez, evitando judicializações e evitando polemizações tudo em convergência para o bem da nossa cidade", ressaltou o prefeito Marcos Trad, durante lançamento do Agro Fraterno, neste sábado (4).





No entanto, apesar de o secretário de Estado de Infraestrutura e presidente do comitê gestor do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir), Eduardo Riedel, já ter descartado essa situação em agosto, informamos na última quinta-feira (2), que existe um estudo em Mato Grosso do Sul sobre a implantação do passaporte.





Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, ainda não há detalhes dessa ferramenta, sobre como isso iria funcionar, nem quando ele passaria a entrar em vigor.





Entretanto, a iniciativa pode ajudar a contribuir para que Mato Grosso do Sul alcance a imunidade coletiva.





Por: Izabela Cavalcanti, Naiara Camargo