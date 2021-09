Preço médio da saca de soja em Mato Grosso do Sul tem valorização de 60%

Entre janeiro e setembro de 2021, o preço médio da saca de soja em Mato Grosso do Sul chegou a R$ 155,45, valor 60% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior. Segundo o Departamento Técnico do Sistema Famasul, esse movimento de alta é uma realidade desde o segundo semestre de 2019, que vem se intensificando nos últimos dois anos. Este é o assunto do #MercadoAgropecuário desta segunda-feira (27).





“A safra 2021/2022 tem início em um ambiente onde os principais indicadores que norteiam a evolução e o resultado da safra operam em campo misto, mas com predomínio dos fundamentos positivos”, explica a economista Eliamar Oliveira, analista técnica da instituição.





A média da saca registrada em setembro deste ano foi de R$ 159,01, o que corresponde a 13,77% a mais do que mesmo mês de 2020, quando o valor era de R$ 139,77. E a expectativa para 2022 é que o ambiente permaneça propício para a manutenção dos preços em alta, porém com valorizações não tão expressivas como observadas em 2021.





Os fatores que justificam a valorização continuarão presentes: preço da commodity em alta no mercado externo, dólar valorizado com cotação ao redor de R$ 5,20 em 2021 e 2022 e demanda aquecida evidenciada nas projeções da Conab, que prevê aumento de 11% no esmagamento e crescimento de 5% nas exportações brasileiras da oleaginosa, em 2022. De acordo com a economista, esse cenário justifica a estimativa de aumento de área para a safra brasileira de soja 2021/2022 em 3,6%, saindo de 38,53 milhões de hectares para 39,91 milhões na próxima safra, e será estímulo para que o produtor sul-mato-grossense faça expansão de áreas. Para o gerente técnico, José Pádua, o aumento no custo de produção é preocupante, mas o produtor rural está preparado para os desafios. “Os produtores já adotaram estratégias para aquisição dos insumos com a compra antecipada e o pagamento à vista, e deverão buscar ganhos de produtividade que permitam diluir o custo, garantir a rentabilidade e minimizar os efeitos desse aumento”, afirma.





“O crescimento da produtividade e da produção só será interrompido se houver adversidade climática com chuvas irregulares que retarde o plantio da safra e prejudique o desenvolvimento da lavoura”, complementa.





Safra 2021/2022 – O lançamento oficial do plantio da soja safra 2021/2022 será realizado nesta terça-feira (28), à partir das 11h (MS), com apresentação de dados e perspectivas de produção e produtividade para a próxima temporada. Os detalhes você confere em nossas plataformas digitais.





Fonte: Famasul