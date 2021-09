Poderes unem esforços por melhorias na segurança pública de Sidrolândia

Representantes dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e comando das polícias Civil e Militar, se reuniram hoje (14) para discutir projetos e estratégias visando melhorias na segurança pública de Sidrolândia.





O objetivo é compreender os principais desafios do município neste momento, tendo em vista a infraestrutura existente e o planejamento para futuras intervenções no setor.





Um dos problemas que mais preocupam as autoridades é a vulnerabilidade dos moradores dos assentamentos, localidade propícia para esconderijo de criminosos de toda a região.





Presidente da CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação) da Assembleia Legislativa, o deputado Gerson Claro (Progressistas) participou do encontro e fez o compromisso de levar essa e outras demandas ao governo do Estado.





“O pedido que nos chegou foi a implementação de um projeto de patrulhamento rural nos assentamentos e agrovilas do município. Outra questão que vamos levar ao governador é a possibilidade de um concurso público para aumento do efetivo policial em Sidrolândia”, detalhou o parlamentar.





Em função do crescimento dos números relativos à violência doméstica, outra reivindicação importante para o município é a instalação da Delegacia da Mulher.





“Também vamos conversar com o secretário de Justiça e Segurança Pública sobre esse item da pauta, tão relevante para a comunidade”, incrementou Gerson Claro.





O Conselho Comunitário de Segurança recebeu hoje R$ 100 mil a serem investidos em melhorias e reformas estruturais das unidades do município. A verba foi repassada pela prefeita Vanda Camilo (PP) após devolução da Câmara Municipal. Até outubro, também será destinado efetivo para funcionamento do posto policial do Quebra Coco.





Além do deputado e da prefeitura, participaram ainda da reunião a presidente da Câmara de Vereadores, Juscinei Claro Dino, o presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Waltemir Ferreira Ribeiro, a promotora de Justiça Daniele Borghetti Zampieri, o Juiz da 3ª Vara Criminal de Sidrolândia, Claudio Muller Pareja, a delegada de Polícia Civil, Thais Duarte, o coronel da Polícia Militar André Henrique de Deus Macedo, comandante do Comando de Policiamento Metropolitano, entre outras autoridades.





Por: Fernanda Fortuna