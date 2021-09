Pavimentação da Estrada das Águas é sonho antigo e empresários já estruturam balneários de Rio Verde

em aproximadamente 20 anos que estamos na atividade aqui e temos o projeto de melhorar cada vez mais. Agora, com o asfalto, muitos benefícios virão e é preciso investir na estrutura para poder atender a demanda. A procura já está melhorando depois desse período crítico da pandemia", disse.













Didi conta que muitos turistas optavam

por outros locais pela dificuldade do acesso Há mais de 35 anos "tocando" o balneário Sete Quedas do Didi, José de Oliveira Souza, o Há mais de 35 anos "tocando" o balneário Sete Quedas do Didi, José de Oliveira Souza, o

Didi, já viu muitos clientes seguirem para outros locais por causa da rua de chão. O asfalto não chegava até a sua propriedade.





"Quando cheguei aqui, já existia o asfalto, mas não chegava até aqui em frente. Eu tinha dificuldade, muitas vezes, de conseguir com que os clientes viessem. Muitos, com o veículo mais baixo, optavam por irem a outros balneários para não correr o risco de estragar o carro", recorda. Agora, o cenário mudou e o movimento agora é outro. Um dos frequentadores assíduos do Balneário do Didi é o gerente de fazenda José Vieira, 64 anos. Em todas as folgas ele vai ao balneário se refrescar nas Sete Quedas do Rio Verde, que banha o balneário. José conta que já viu muitos acidentes na rodovia, por causa das condições da pista e agora, além de melhorar o acesso aos balneários, proporcionará mais segurança às famílias que transitam por lá.





A pavimentação não beneficiará somente o turismo local, mas também a agropecuária que, segundo o presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, Severino José da Fonseca, está em plena expansão. "Além de valorizar os balneários, também valoriza a agricultura que está crescendo muito no município. O acesso aqui era péssimo, muito arenoso, na época da chuva tinha sérios transtornos e, hoje, o Governo do Estado está de parabéns por realizar mais essa obra", pontuou.





Balneário Sete Quedas (Foto: Chico Ribeiro)





Além da pavimentação, a rodovia ganhou mais dois quilômetros de ciclovia, proporcionando segurança aos ciclistas que praticam o esporte na região.





Mais investimentos





Durante a solenidade, o governador Reinaldo Azambuja destacou a parceria com os municípios para a execução da obra. "A gente fica muito contente com a parceria que construímos com todas as cidades, em especial Rio Verde. O governo está presente, atendendo os municípios com uma política de parcerias que melhora a vida das pessoas, a gente fica muito feliz em trazer mais esse investimento para a cidade de Rio Verde", disse. Na oportunidade, Reinaldo Azambuja assinou a autorização para a licitação de mais 5,7 km de pavimentação da mesma rodovia, beneficiando ainda mais a região e falou sobre projetos para infraestrutura urbana e esportes que melhoram a qualidade de vida dos moradores de Rio Verde.





Para o prefeito de Rio Verde, José de Oliveira Santos, a entrega reforça o compromisso que o Governo do Estado tem com os municípios. “As minhas palavras, em primeiro lugar, são de agradecimento. O que sei fazer, é agradecer porque tenho assistido ao longo desses anos de governo Reinaldo Azambuja o municipalista que o governador é, e que tem a incubência da sua determinação de olhar para os munincípios”, disse. A presidente da Câmara Municipal, Cleisymaira Paes de Souza, destacou que a entrega é um sonho de mais de 35 anos. “Nós sabemos o quanto isso vai ajudar nossa cidade, não só aos donos dos balneários, mas também o escoamento de grãos, as pessoas que vão descer para o Pantanal, e quero dizer como um filha de uma pessoa que começou a empreender no turismo e que cresceu aqui, às margens desse Sete Quedas, meu muito obrigada”, afirmou.





Governador Reinaldo, secretário Riedel e Marcos Derzi entregam cheque para empreendedora

(Foto: Chico Ribeiro)









Para o secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel, o sentimento é de mais uma etapa cumprida. “Essa obra vai beneficiar também a agropecuária, que junto com o turismo, é uma atividade que alavanca nossa economia, ajudando a gerar oportunidade de emprego e renda em todo o nosso Estado. O governador tem uma linha muito direta com os municípios, no sentido de ouvir o que é prioridade e que a gente possa atuar para trazer essa resposta para a comunidade local. Essa obra é fruto da articulação entre o Executivo, Legislativo e o Governo do Estado para que a gente possa ter prioridade de investimento”, afirmou.





+Crédito MS







condições

são muito boas para

receber essa

ajuda nesse momento”,

Herbert Medeiros “Depois desse ano

tão difícil, o auxílio vai ajudar

a gente voltar ao ritmo

normal”, Priscila Veríssimo O benefício veio em boa hora, ascondiçõessão muito boas parareceber essaajuda nesse momento”,Herbert Medeiros Reinaldo Azambuja aproveitou a agenda em Rio Verde para realizar a entrega simbólica de três cheques do Programa Estadual de Microcrédito Produtivo e Orientado, o +Crédito MS, que oferta linha de crédito de até R$ 30 mil com juro zero para microempreendedores. O programa integra o “Retomada MS”, que investe R$ 800 milhões para salvar os setores mais atingidos pela crise do coronavírus em Mato Grosso do Sul. Reinaldo Azambuja aproveitou a agenda em Rio Verde para realizar a entrega simbólica de três cheques do Programa Estadual de Microcrédito Produtivo e Orientado, o +Crédito MS, que oferta linha de crédito de até R$ 30 mil com juro zero para microempreendedores. O programa integra o “Retomada MS”, que investe R$ 800 milhões para salvar os setores mais atingidos pela crise do coronavírus em Mato Grosso do Sul.





“ O Governo olhou para os

microempreendedores e nós podemos

retomar nossas atividades”, João Lucas Também participaram da solenidade desta manhã o secretário da Casa Civil, Sérgio de Paula, o diretor-presidente da Funtrab, Marcos Derzi, o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior, além de autoridades locais.

Também participaram da solenidade desta manhã o secretário da Casa Civil, Sérgio de Paula, o diretor-presidente da Funtrab, Marcos Derzi, o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior, além de autoridades locais.





























Por: Joilson Francelino (Subcom) e Adriana Queiroz (Segov)