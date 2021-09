Parque dos Poderes “abre” nesta quarta, mas avenida ficará bloqueada parcialmente até dia 16

Depois de dois dias com as principais avenidas fechadas para intensificar as obras, o Parque dos Poderes “abre” a partir desta quarta-feira (8), mas é importante se atentar a um novo trecho que estará interditado.





A pista contrária a que dá acesso aos órgãos públicos instalados na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, entre as rotatórias da Avenida Mato Grosso e Agesul, estará interditada. Nessa parte, a pista será preparada para receber asfalto novo.





A previsão é que esse trecho permaneça interditado até o dia 16 de setembro. Equipes do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (DETRAN-MS), realizarão rondas nestes locais para garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito.





Por: Joilson Francelino