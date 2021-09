PARAÍSO DAS ÁGUAS| Plantio de mudas de ipês em homenagem às vítimas de Covid-19 acontece hoje, 27 de setembro

Acontece nesta segunda-feira, dia 27 de setembro, como parte da programação do aniversário da cidade, o Plantio da Memória - Plantio de mudas de Ipês em homenagem às vítimas de Covid-19.



O evento será realizado às 16h na Avenida Um, no Jardim Ary Tozzo.



As 17(dezessete) famílias das vítimas são convidadas de honra e serão homenageadas durante a ação.



É necessário que os presentes estejam com pelo menos a parte superior da veste na cor branca. Obrigatório o uso de máscara.



O plantio de mudas de Ipês é uma realização da Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania.